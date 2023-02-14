Генпрокуратуру просят проверить работу турецких строителей на российских объектах

Также россиянин настаивает на решении вопроса о возбуждении уголовных дел и наложении арест на имущество и активы иностранных фирм. Подобные меры, считает юрист, будут способствовать обеспечению возмещения вреда, причиненного соотечественникам как в Турции, так и в России.