Генпрокуратуру просят проверить работу турецких строителей на российских объектах

Генпрокуратуру РФ просят проверить работу 13 турецких строительных компаний, которые в настоящий момент осуществляют деятельность в России. Именно эти фирмы возводили объекты в том числе в тех районах Турции, которые пострадали от разрушительного землетрясения 6 февраля.
В ГП обратился адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году, пишет ТАСС. Правозащитник просит принять меры прокурорского реагирования и проверить качество объектов, построенных и строящихся в России турецкими компаниям.
Также россиянин настаивает на решении вопроса о возбуждении уголовных дел и наложении арест на имущество и активы иностранных фирм. Подобные меры, считает юрист, будут способствовать обеспечению возмещения вреда, причиненного соотечественникам как в Турции, так и в России.