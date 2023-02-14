Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля

Российский лидер Владимир Путин может в скором времени провести очные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сотрудники средств массовой информации обратились к Пескову с просьбой рассказать, может ли встреча лидеров двух государств состояться 17 февраля.
«Может», — ответил он.
При этом никаких подробностей пресс-секретарь президента России больше не озвучил. Однако пообещал сообщить в случае появления более конкретной информации.