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Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля

Политика
Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля

Российский лидер Владимир Путин может в скором времени провести очные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сотрудники средств массовой информации обратились к Пескову с просьбой рассказать, может ли встреча лидеров двух государств состояться 17 февраля.

«Может», — ответил он.

При этом никаких подробностей пресс-секретарь президента России больше не озвучил. Однако пообещал сообщить в случае появления более конкретной информации.
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