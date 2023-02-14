Турецкий Эрзинь оказался единственным не пострадавшим от землетрясения городом в Хатае

Город Эрзинь оказался единственным населенным пунктом в турецкой провинции Хатай, не пострадавшим от масштабного землетрясения. Об этом сообщает греческое издание iefimerida со ссылкой на заявление мэра города Оккеша Эльмасоглу.
Отмечается, что Эрзинь расположен в эпицентре землетрясения, однако никаких значительных повреждений постройкам нанесено не было. Более того, никто из местных жителей не пострадал от последствий стихии. По мнению мэра города, этого удалось добиться благодаря строгому контролю за соблюдением норм при строительстве зданий.
«У меня были четкие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства», — объяснил он.
Эльмасоглу подчеркнул, что в Турции необходимо провести проверки и снести здания, построенные с нарушениями установленных норм. Также он призвал разработать механизмы контроля и строительной инспекции, чтобы избежать повторения трагедии в Кахраманмараше.