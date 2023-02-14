Турецкий Эрзинь оказался единственным не пострадавшим от землетрясения городом в Хатае

Отмечается, что Эрзинь расположен в эпицентре землетрясения, однако никаких значительных повреждений постройкам нанесено не было. Более того, никто из местных жителей не пострадал от последствий стихии. По мнению мэра города, этого удалось добиться благодаря строгому контролю за соблюдением норм при строительстве зданий.