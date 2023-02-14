Глава Чечни Кадыров опубликовал свой стих о западной прессе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение собственного сочинения о западной прессе. Своим творчеством он поделился в Telegram-канале.
Таким образом политик высмеял заголовки американских и европейских СМИ, которые он встречает в Сети.
«"Кадыров будет арестован", пугая женщин и детей, закукарекал Арестович, обозреватель-чародей», — гласит один из четверостиший его стиха.
Ранее стало известно, что комик Семен Слепаков написал песню о гибели солдат ВС РФ. Фонд защиты национального исторического наследия обратился в СК России с просьбой провести проверку в отношении артиста.