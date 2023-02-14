Мошенник из Камеруна продал москвичу «магическую» черную бумагу за 23 тыс. долларов

Перед тем, как встретиться с покупателем, камерунец подготовил большое количество листов черной бумаги. Он заявил мужчине, что через несколько минут краска должна исчезнуть и листы превратятся в настоящие банкноты. За «магию» камерунец потребовал более 23 тысяч долларов.