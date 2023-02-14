Мошенник из Камеруна продал москвичу «магическую» черную бумагу за 23 тыс. долларов

Московские правоохранители задержали гражданина Камеруна, который обманул россиянина, продав ему бумагу на 23 тысячи долларов. Об инциденте во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что африканец нашел доверчивого мужчину в одном из месснеджеров и рассказал про легкий способ приумножить его сбережения.
«Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», — рассказала Волк.
Перед тем, как встретиться с покупателем, камерунец подготовил большое количество листов черной бумаги. Он заявил мужчине, что через несколько минут краска должна исчезнуть и листы превратятся в настоящие банкноты. За «магию» камерунец потребовал более 23 тысяч долларов.