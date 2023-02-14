В Лондоне предупреждают о начале нового этапа СВО

Британские военные аналитики сообщили, что Россия готовит новое масштабное наступление на большинстве участков соприкосновения.
В ведомстве отметили, что ВСУ несут катастрофические потери и постепенно проигрывают битву за Бахмут. Подобного развития событий аналитики ожидают и на Луганском направлении.
По мнению военных, задачей нового этапа СВО будет ликвидация всех сентябрьских успехов ВСУ и дальнейшее продвижение ВС РФ. Разведка заключает, что российские войска будут и дальше наступать на всех направлениях, однако успех нового этапа будет зависеть от того, сколько сил будет сконцентрировано на основных направлениях новых ударов.
Ранее о готовности российской армии к новому наступлению сообщал Экс-глава ЦРУ.