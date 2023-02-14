В Лондоне предупреждают о начале нового этапа СВО

По мнению военных, задачей нового этапа СВО будет ликвидация всех сентябрьских успехов ВСУ и дальнейшее продвижение ВС РФ. Разведка заключает, что российские войска будут и дальше наступать на всех направлениях, однако успех нового этапа будет зависеть от того, сколько сил будет сконцентрировано на основных направлениях новых ударов.