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В Лондоне предупреждают о начале нового этапа СВО

Политика
В Лондоне предупреждают о начале нового этапа СВО

Британские военные аналитики сообщили, что Россия готовит новое масштабное наступление на большинстве участков соприкосновения.

В ведомстве отметили, что ВСУ несут катастрофические потери и постепенно проигрывают битву за Бахмут. Подобного развития событий аналитики ожидают и на Луганском направлении.

По мнению военных, задачей нового этапа СВО будет ликвидация всех сентябрьских успехов ВСУ и дальнейшее продвижение ВС РФ. Разведка заключает, что российские войска будут и дальше наступать на всех направлениях, однако успех нового этапа будет зависеть от того, сколько сил будет сконцентрировано на основных направлениях новых ударов.

Ранее о готовности российской армии к новому наступлению сообщал Экс-глава ЦРУ.
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