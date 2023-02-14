Терпение и политическая сдержанность российского лидера Владимира Путина стали причиной того факта, что мир до сих пор не окунулся в агонию третьей мировой войны. Такое мнение озвучил обозреватель из США Эндрю Неополитано.
Он подчеркнул, что глава государства ни разу не угрожал американскому президенту Джо Байдену, в отличие от западного истеблишмента. Сенатор США Линдси Грэм публично требовала организовать спецгруппу для убийства Путина, напомнил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим.ред) последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — раскрыл главный секрет Путина журналист.
Ранее Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон охарактеризовал Владимира Путина. Он рассказал, что рассказал, что российский президент всегда хорошо понимал английский язык, но он позволяет своему переводчику делать свою работу.