Пензенскую область признали одним из лучших регионов по продаже мяса птицы

Пензенскую область включили в топ-10 субъектов Российской Федерации по реализации птичьего мяса в живом весе по результатам минувшего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.
Как информирует сетевое издание «Пенза-Обзор», рейтинг топ-10 субъектов РФ по производству и продаже мяса птицы составили специалисты Российского птицеводческого союза, отметили в региональном минсельхозе.
При этом в топ-3 рейтинга попали Белгородская область с показателями – 817 800 тонн, Ставрополье с количеством реализованного мяса птицы 385 600 тонн и Тамбовская область, которая произвела и продала 385 300 тонн мяса птицы. Пензенская область заняла 4 место с результатом в 350 000 тонн, сообщили в ведомстве.