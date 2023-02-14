Пензенскую область признали одним из лучших регионов по продаже мяса птицы

При этом в топ-3 рейтинга попали Белгородская область с показателями – 817 800 тонн, Ставрополье с количеством реализованного мяса птицы 385 600 тонн и Тамбовская область, которая произвела и продала 385 300 тонн мяса птицы. Пензенская область заняла 4 место с результатом в 350 000 тонн, сообщили в ведомстве.