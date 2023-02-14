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Пензенскую область признали одним из лучших регионов по продаже мяса птицы

Экономика
Пензенскую область признали одним из лучших регионов по продаже мяса птицы

Пензенскую область включили в топ-10 субъектов Российской Федерации по реализации птичьего мяса в живом весе по результатам минувшего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

Как информирует сетевое издание «Пенза-Обзор», рейтинг топ-10 субъектов РФ по производству и продаже мяса птицы составили специалисты Российского птицеводческого союза, отметили в региональном минсельхозе.

При этом в топ-3 рейтинга попали Белгородская область с показателями – 817 800 тонн, Ставрополье с количеством реализованного мяса птицы 385 600 тонн и Тамбовская область, которая произвела и продала 385 300 тонн мяса птицы. Пензенская область заняла 4 место с результатом в 350 000 тонн, сообщили в ведомстве.
пензенская область реализация мяса птицы топ-10 РФ
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