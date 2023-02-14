Кириенко оценил экономическую ситуацию в России в условиях санкций

Такого количества санкций против одного государства, как в отношении России, не вводили никогда. Однако даже такую ситуацию можно считать окном возможностей, заявил замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Чиновник отметил, что санкционная политика на сегодняшний день «абсолютно беспрецедентна», потому что ни разу в истории против одной страны не вводили столько запретов и ограничений.
В то же время такая ситуация дает новые возможности. Чтобы ими воспользоваться, необходимо переждать время, а после, к примеру, с умом воспользоваться уходом зарубежных компаний и расширить отечественный бизнес.