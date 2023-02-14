Казнившие российских пленных бойцы 80-й бригады ВСУ были ликвидированы в зоне СВО

Российские военные уничтожили военнослужащих 80-й бригады Вооруженных сил Украины, ответственных за расправу над пленными солдатами ВС РФ.
Как сообщает «Русская весна», военных преступников ликвидировали во время наступательной операции у Красного Лимана на севере Донецкой Народной Республики.
«Уничтожена часть отряда, казнившего наших пленных бойцов в Макеевке. Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки», — говорится в сообщении.
В прошлом году в Сети распространился видеоролик, на котором украинские националисты расстреливают 11 военнопленных.