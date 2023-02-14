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Казнившие российских пленных бойцы 80-й бригады ВСУ были ликвидированы в зоне СВО

Армия
Казнившие российских пленных бойцы 80-й бригады ВСУ были ликвидированы в зоне СВО

Российские военные уничтожили военнослужащих 80-й бригады Вооруженных сил Украины, ответственных за расправу над пленными солдатами ВС РФ.

Как сообщает «Русская весна», военных преступников ликвидировали во время наступательной операции у Красного Лимана на севере Донецкой Народной Республики.

«Уничтожена часть отряда, казнившего наших пленных бойцов в Макеевке. Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки», — говорится в сообщении.

В прошлом году в Сети распространился видеоролик, на котором украинские националисты расстреливают 11 военнопленных.
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