В Общественной Палате обсуждают отсрочку от армии для многодетных родителей

Общественная Палата Российской Федерации разработала комплекс мер и условий для установления права на отсрочку для родителей с 3-мя и более детьми.
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко внес предложение об изменении закона о мобилизации (Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 N 31-ФЗ) в части призыва на военную службу многодетных граждан.
Инициатива ОП подразумевает предоставление отсрочки от призыва на военную службу граждан, воспитывающих трех и более детей, не достигших 16 лет. Рыбальченко подписал документ и направил его на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.
Данное правило предположительно будет распространяться на граждан РФ, состоящих в законном браке и имеющих российское гражданство двадцать и более лет в совокупности для обоих родителей или 10 и более лет для матерей.