«Подготавливают грамотных бойцов»: ополченец из Курской области о тренировочном лагере ЧВК «Вагнер»

Жители Курской и Белгородской областей продолжают пребывать в тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер» для прохождения обучения военным специальностям. Как проходит подготовка новобранцев — в репортаже Федерального агентства новостей.
Инструкторы знакомят прибывших ополченцев с базовыми навыками ведения боя, тактике, медицинской подготовке и другим теоретическим задачам. После переходят к практическим занятиям, куда входят метание гранат, работа в тройках, штурм окопов и огневая подготовка с использованием пулемета и автомата Калашникова.
Новобранец из Курской области в беседе с журналистами заявил, что на базе работают профессиональные инструкторы, которые преподают множество специальностей. По его словам, каждый сам может выбрать военный профиль, опираясь на знание и возможности.
«Данное учебное заведение подготавливает очень квалифицированных и грамотных бойцов. Здесь преподают множество специализаций, которые можно выбрать на свое усмотрение. Инструкторы — профессиональные люди, прошедшие не одну горячую точку. Очень подробно все объясняют и расписывают по пунктам, имеют к каждому человеку свой подход. Грамотно ставят задачи и рассказывают, как их выполнить и при каких условиях», — рассказал он.
Стоит добавить, что ополченцев также учат обращению с ручным противотанковым гранатометом (РПГ), в частности, стрельбе по мишеням. Мужчины проходят практические занятия, как уклониться от бронетехники и атаковать БТР в тыл.
В завершении интервью новобранец из Курской области обратился к соотечественникам с призывом посетить тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер» и получить необходимые для обороны навыки.
«Приезжайте, не пожалеете. Куряне, ждем вас в наших рядах», — подчеркнул ополченец.
Напомним, что жители Курской и Белгородской областей не подписывают контракт с ЧВК «Вагнер» и не отправляются в зону специальной военной операции на Украине.
Их обучают военным специальностям, после чего мужчины возвращаются домой. Желающие пройти инструктаж могут составить соответствующее обращение и написать на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.