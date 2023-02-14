Матвийчук: Россия ответит «Калибрами» на поставки Японии ракет Tomahawk

В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал сообщения о том, что Япония хочет приобрести у США сотни крылатых ракет. По словам эксперта, в распоряжении российских войск на Дальнем Востоке есть оружие для сдерживания потенциального противника. РФ ответит «Калибрами» на поставки Tomahawk.