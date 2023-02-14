Матвийчук: Россия ответит «Калибрами» на поставки Японии ракет Tomahawk

Россия обладает вооружением, которое можно противопоставить американским крылатым ракетам Tomahawk, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал сообщения о том, что Япония хочет приобрести у США сотни крылатых ракет. По словам эксперта, в распоряжении российских войск на Дальнем Востоке есть оружие для сдерживания потенциального противника. РФ ответит «Калибрами» на поставки Tomahawk.
Матвийчук добавил, что милитаризация Японии происходит с подачи США. Американцы хотят использовать ее в собственных интересах.
«Японцы нужны США, чтобы противопоставить их России, а также Китаю», – объяснил эксперт.
Он уверен, что Япония очень рискует, провоцируя агрессивные антироссийские настроения. При этом Токио пытается оправдать закупку наступательного вооружения своей новой стратегией нацбезопасности.
Ранее в России заявили, что ответ на размещение Японией гиперзвуковых ракет у границ государства будет мгновенным, передает «Царьград».