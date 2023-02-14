После таких заявлений, какие были написаны в Washington Post, считает эксперт, у президента Украины Владимира Зеленского наступит истерика. Киев уже неоднократно демонстрировал всем свое поведение не как холопов, а как господ и хозяев жизни, отметил Михайлов. В последнее время можно наблюдать, как мелкие клерки с Украины начинают покрикивать на руководителей политических элит западных стран, словно те — их подчиненные. Это, безусловно, усугубляет ситуацию для Киева, потому что запредельная наглость представителей Зеленского откровенно вызывает отторжение, подчеркнул собеседник ФАН.