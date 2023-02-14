Генерал-лейтенант Михайлов: Запад устал от хамства Зеленского

Наглое поведение представителей Киева является причиной охлаждения отношения к Украине со стороны Запада.
Международное сообщество давно устало от Украины. Все эти игры с Киевом в первую очередь болезненно выстреливают внутри США, отметил в беседе с международной редакцией ФАН военный эксперт генерал-лейтенант Александр Михайлов.
Ранее Washington Post со ссылкой на неназванных должностных лиц написала о том, что американские чиновники давят на Киев, чтобы тот более активно вел боевые действия. Администрация президента США Джо Байдена считает, что, когда Украина исчерпает нынешний пакет помощи — ориентировочно это может произойти летом — будет сложно добиться от конгресса тех же объемов поддержки.
«Мы ничего не можем делать вечно», — приводит газета слова одного из чиновников.
Военный эксперт Александр Михайлов считает, что ничего нового в данных заявлениях представителей администрации США нет.
«Все прекрасно понимают, что люди, которые вынуждены в связи с ситуацией на Украине нести различные потери, будь то финансовые или политические, они давно не в восторге от того, что существует постоянный очаг напряженности в лице конкретного государства, требующий бесконечных затрат. Демократическая общественность стран Запада сейчас, безусловно, пытается как-то повлиять на эту ситуацию. Продолжение помощи Украине обостряет внутреннюю политическую борьбу внутри Штатов», — подчеркивает Михайлов.
После таких заявлений, какие были написаны в Washington Post, считает эксперт, у президента Украины Владимира Зеленского наступит истерика. Киев уже неоднократно демонстрировал всем свое поведение не как холопов, а как господ и хозяев жизни, отметил Михайлов. В последнее время можно наблюдать, как мелкие клерки с Украины начинают покрикивать на руководителей политических элит западных стран, словно те — их подчиненные. Это, безусловно, усугубляет ситуацию для Киева, потому что запредельная наглость представителей Зеленского откровенно вызывает отторжение, подчеркнул собеседник ФАН.
Есть определенный объем согласованной помощи для Украины, который был утвержден ранее. Но Киеву предстоит отстоять новый пакет вооружений, которые так необходимы в контексте анонсированного Зеленским наступления. Однако, учитывая неприемлемое поведение Киева, существует вероятность, что Запад попросту выразит свою усталость, и тогда Украину может ждать неприятный сюрприз.
В январе Госдеп США объявил о новом значительном пакете помощи «незалежной» на сумму 2,5 млрд долларов. С учетом этого общий объем военного финансирования Соединенными Штатами Украины достигнет беспрецедентного уровня — примерно 27,5 млрд долларов.