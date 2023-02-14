Певица Ханна показала трогательное знакомство четырехлетней дочери с новорожденной сестрой

Первая встреча наследниц Ханны состоялась в роддоме. На кадрах, опубликованных артисткой в социальных сетях, можно увидеть, как старшая дочь Адриана нежно целует новорожденную сестру, после чего говорит, что тоже родит мальчика или девочку, когда вырастет.