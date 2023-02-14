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Певица Ханна показала трогательное знакомство четырехлетней дочери с новорожденной сестрой

Шоу-бизнес
Певица Ханна показала трогательное знакомство четырехлетней дочери с новорожденной сестрой

Российская певица и фотомодель Анна Иванова, выступающая под сценическим псевдонимом Ханна, 9 февраля стала матерью во второй раз. Артистка показала трогательный момент знакомства четырехлетней дочери с новорожденной сестрой.

Первая встреча наследниц Ханны состоялась в роддоме. На кадрах, опубликованных артисткой в социальных сетях, можно увидеть, как старшая дочь Адриана нежно целует новорожденную сестру, после чего говорит, что тоже родит мальчика или девочку, когда вырастет.

Певица Ханна показала трогательное знакомство четырехлетней дочери с новорожденной сестрой

Ответом Ханны стала фраза, что у Адрианы еще может появиться братик. Пользователи решили, что таким образом певица намекнула на возможную третью беременность.

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