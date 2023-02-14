«Шинник» заявил, что драка с украинскими футболистами «Миная» произошла по вине отеля в Турции

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков считает, что турецкий отель виноват в конфликте российских игроков с представителями украинского «Миная». По информации функционера, клуб забронировал гостиницу Royal Seginus еще в ноябре.
«Шинник» при этом не рассчитывал, что какой-либо украинский клуб будет жить в том же месте. Кулаков признался, что не ожидал такого развития событий.
«Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно (понимаю): бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», — цитирует специалиста РИА Новости.
Напомним, скандальный инцидент случился 13 февраля. Футболисты «Миная» заставляли представителей «Шинника» исполнять украинский гимн, а также спрашивали, почему те не выступают против проведения специальной военной операции на территории Украины.