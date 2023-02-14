В Турции призвали лишать гражданства мародеров

В Турции лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал лишать гражданства мародеров зоне землетрясений.
В своем заявлении в парламент Бахчели выразил необходимость лишать гражданства лиц, занимающихся грабежами и мародерством в зоне землетрясений. О лицах, приехавших из другой страны, лидер выразился о необходимости депортации.
Как сообщает РИА Новости, по данным министерства юстиции, в 11 провинциях после землетрясений задержаны 97 человек по подозрению в мародерстве.
Недавно экстренные службы Турции спасли юношу, который провел под завалами 197 часов.