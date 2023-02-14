Генсек НАТО Столтенберг допустил раздельное вступление Швеции и Финляндии в Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что не считает одновременное вступление Швеции и Финляндии в НАТО необходимостью. Такое заявление он сделал во вторник.
По мнению главы организации, приоритетным ему видится вопрос скорейшей ратификации заявок государств, а не достижение их совместной интеграции в блок.
«Я уверен, что обе страны станут членами НАТО, работаю над тем, чтобы ратификация состоялась как можно быстрее», — произнес Столтенберг.
Напомним, что присоединение стран Скандинавии к Альянсу одобрили уже 28 государств-членов объединения. Решение осталось принять лишь Венгрии и Турции.