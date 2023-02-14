Рэпер Рич представил посвященную столице ДНР песню «Молитва»

Российский рэпер Ричард Семашков, более знакомый его слушателям как Рич, презентовал свою новую музыкальную композицию под названием «Молитва». В ней он воспел столицу Донецкой Народной Республики — город Донецк.
Вместе с новым треком свет увидел и музыкальный клип. Он стал доступен для просмотра в видеохостинге YouTube. По словам Рича, эта песня — его исповедь.
««Молитва» — это песня про Донецк. Песня-исповедь, песня-нерв. Мало в какую композицию может так органично вписаться академическая скрипка. А играет, между прочим, Петр Лундстрем», — рассказал исполнитель.
Рэпер уточнил, что на создание этой песни его вдохновила поездка по городам республики, среди которых — Донецк и Мариуполь.