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Рэпер Рич представил посвященную столице ДНР песню «Молитва»

Общество
Рэпер Рич представил посвященную столице ДНР песню «Молитва»

Российский рэпер Ричард Семашков, более знакомый его слушателям как Рич, презентовал свою новую музыкальную композицию под названием «Молитва». В ней он воспел столицу Донецкой Народной Республики — город Донецк.

Вместе с новым треком свет увидел и музыкальный клип. Он стал доступен для просмотра в видеохостинге YouTube. По словам Рича, эта песня — его исповедь.

««Молитва» — это песня про Донецк. Песня-исповедь, песня-нерв. Мало в какую композицию может так органично вписаться академическая скрипка. А играет, между прочим, Петр Лундстрем», — рассказал исполнитель.

Рэпер уточнил, что на создание этой песни его вдохновила поездка по городам республики, среди которых — Донецк и Мариуполь.
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