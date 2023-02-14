Молотый кофе подорожал в российских магазинах почти на 40%

В среднем цены на продукты в несетевых розничных магазинах в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее выросли заметно меньше — на 18%. При этом мармелад прибавил в цене 28%, плиточный шоколад — 24%, а бутилированная вода — 22%, подсчитали эксперты.