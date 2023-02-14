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Молотый кофе подорожал в российских магазинах почти на 40%

Экономика
Молотый кофе подорожал в российских магазинах почти на 40%

Средние цены на молотый кофе в несетевой российской рознице за год увеличились на 39%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

Растворимый кофе подорожал аналогичным образом — на 38%. Тем самым кофе стал самым подорожавшим товаром в категории продовольственных продуктов за год.

Второе место по подорожанию забрали специи, приправы и пряности — они выросли в цене на 35%. Третья позиция досталась фруктам и орехам в глазури — их стоимость поднялась на 33%, а также лапше быстрого приготовления и пюре (+32%).

В среднем цены на продукты в несетевых розничных магазинах в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее выросли заметно меньше — на 18%. При этом мармелад прибавил в цене 28%, плиточный шоколад — 24%, а бутилированная вода — 22%, подсчитали эксперты.
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