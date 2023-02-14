Волгодонский полицейский предстанет перед судом за взятку

Злоумышленники могли получить до пяти лет лишения свободы. Чтобы избежать законного наказания, они предложили правоохранителю 100 тысяч рублей за то, чтобы он развалил дело. Полицейский направил в главк материалы дела, обозначив его при этом как нераскрытое. Однако обстоятельства служебного преступления вскоре раскрылись, и теперь экс-полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы, штраф в 40-кратном размере суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.