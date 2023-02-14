Волгодонский полицейский предстанет перед судом за взятку

В Волгодонске полицейский пойдет под суд за то, что за взятку покрывал поджигателей автомобиля. Его обвиняют в преступлении, предусмотренным статьей «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)».
Об этом сообщили сотрудники объединенной пресс-службы судов Ростовской области. В 2022 году обвиняемый, бывший тогда старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска отдела полиции, проводил процессуальную проверку по делу о поджоге автомобиля, сообщает сетевое издание «ДонДей - Волгодонск». Подозреваемыми были два человека, и полицейский доподлинно знал об их причастности к этому делу.
Злоумышленники могли получить до пяти лет лишения свободы. Чтобы избежать законного наказания, они предложили правоохранителю 100 тысяч рублей за то, чтобы он развалил дело. Полицейский направил в главк материалы дела, обозначив его при этом как нераскрытое. Однако обстоятельства служебного преступления вскоре раскрылись, и теперь экс-полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы, штраф в 40-кратном размере суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.