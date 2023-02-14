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Власти Малави запустили кампанию против эпидемии холеры в стране

Весь мир
Власти Малави запустили кампанию против эпидемии холеры в стране

Лилонгве, 14 февраля. Президент Малави Лазарус Чаквера распорядился предпринять необходимые меры, чтобы остановить распространение холеры в стране.

Согласно данным национальной службы здравоохранения, ежедневно в государстве регистрируют около 500 новых случаев, из которых 15 с летальным исходом. Число погибших с начала эпидемии в республике достигает более 1380 человек.

«Наша цель сегодня — работать вместе, чтобы прекратить распространение холеры. Мы должны остановить бедствие, которое убивает наших сограждан», — заявил Чаквера.

Президент распорядился предоставить все необходимые медикаменты и услуги для лиц, находящихся в стационаре. Кроме того, он предписал запустить широкую информационную кампанию, в ходе которой должностные лица расскажут жителям республики о мерах по предупреждению заболевания.

Вспышка холеры возникла на территории Малави в начале ноября 2022 года. Сотрудники министерства здравоохранения заявили, что причиной распространения инфекции является низкий уровень гигиены и надлежащих санитарных условий.
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