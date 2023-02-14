Власти Малави запустили кампанию против эпидемии холеры в стране

Лилонгве, 14 февраля. Президент Малави Лазарус Чаквера распорядился предпринять необходимые меры, чтобы остановить распространение холеры в стране.
Согласно данным национальной службы здравоохранения, ежедневно в государстве регистрируют около 500 новых случаев, из которых 15 с летальным исходом. Число погибших с начала эпидемии в республике достигает более 1380 человек.
«Наша цель сегодня — работать вместе, чтобы прекратить распространение холеры. Мы должны остановить бедствие, которое убивает наших сограждан», — заявил Чаквера.
Президент распорядился предоставить все необходимые медикаменты и услуги для лиц, находящихся в стационаре. Кроме того, он предписал запустить широкую информационную кампанию, в ходе которой должностные лица расскажут жителям республики о мерах по предупреждению заболевания.
Вспышка холеры возникла на территории Малави в начале ноября 2022 года. Сотрудники министерства здравоохранения заявили, что причиной распространения инфекции является низкий уровень гигиены и надлежащих санитарных условий.