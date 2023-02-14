Украинская делегация прибыла в Рамштайн

Перед началом заседания группы генеральный секретарь НАТО Столтенберг сделал ряд заявлений. В частности он сообщил, что членам альянса необходимо наращивать производство техники и боеприпасов для обеспечения растущих запросов Украины. Также он заявил, что НАТО должно принять меры по защите критической инфраструктуры Украины и подчеркнул, что ожидает нового наступления России в ближайшее время.