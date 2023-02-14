Хакеры Phoenix подвергли атаке поставивший Украине боеприпасы Пакистан

Российские хакеры Phoenix взломали компьютерную сеть полиции провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва.
В интервью «Газете.Ru» лидер группировки Chapaevv заявил, что взлом системы стал актом возмездия в ответ на решение пакистанских властей передать Украине более десяти тысяч боеприпасов для РСЗО «Град».
«Увидев новости о передаче снарядов, мы сразу приступили к работе, желая нанести максимальный вред правительству Пакистана», – сообщил он.
Отмечается, что хакеры получили доступ к личным и служебным данным 83 тысяч полицейских, а также к системе с профайлами жителей провинции.