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Хакеры Phoenix подвергли атаке поставивший Украине боеприпасы Пакистан

Армия
Хакеры Phoenix подвергли атаке поставивший Украине боеприпасы Пакистан

Российские хакеры Phoenix взломали компьютерную сеть полиции провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва.

В интервью «Газете.Ru» лидер группировки Chapaevv заявил, что взлом системы стал актом возмездия в ответ на решение пакистанских властей передать Украине более десяти тысяч боеприпасов для РСЗО «Град».

«Увидев новости о передаче снарядов, мы сразу приступили к работе, желая нанести максимальный вред правительству Пакистана», – сообщил он.

Отмечается, что хакеры получили доступ к личным и служебным данным 83 тысяч полицейских, а также к системе с профайлами жителей провинции.
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