Россияне перечислили наиболее романтические виды путешествий

Россияне рассказали, какой отдых для пар является наиболее романтическим. Соответствующее исследование провели специалисты онлайн-сервиса Check in.
Аналитики опросили 400 пользователей и выяснили, что 64,4% из них в прошлом году совершили романтическое путешествие. Почти 40% заявили, что самым комфортным времяпрепровождением для пар является заселение в отель, работающий по системе «все включено».
Треть респондентов посчитали наиболее романтическим занятием совместное исследование нового города. Более 30% отдали свои голоса за пляжный отдых с любимым человеком на тропических островах. В автопутешествие хотели бы отправиться 27% опрошенных, передает РИА Новости.