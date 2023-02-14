Прожившие вместе 70 лет супруги из Великобритании раскрыли главный секрет крепкого брака

Супруги рассказали, что они познакомились в начале 1950-х годов в Лондоне, а уже в 1955 году заключили брак. С тех пор они жили вместе, практически не разлучаясь. Сейчас 93-летний Арчи и 91-летняя Марта проживают в доме престарелых и готовятся в 68-й раз встретить День святого Валентина.