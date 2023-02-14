Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Прожившие вместе 70 лет супруги из Великобритании раскрыли главный секрет крепкого брака

Общество
Прожившие вместе 70 лет супруги из Великобритании раскрыли главный секрет крепкого брака

Пожилые супруги из Великобритании Арчи и Марта Киркланд почти 70 лет прожили в браке. Они раскрыли секрет счастливой совместной жизни в интервью британскому изданию Daily Record.

Супруги рассказали, что они познакомились в начале 1950-х годов в Лондоне, а уже в 1955 году заключили брак. С тех пор они жили вместе, практически не разлучаясь. Сейчас 93-летний Арчи и 91-летняя Марта проживают в доме престарелых и готовятся в 68-й раз встретить День святого Валентина.

По словам пожилых британцев, главный секрет счастливого и крепкого брака — это каждый день быть друг с другом. Сотрудники дома престарелых, в котором они проживают, подчеркивают, что история супругов стала для них примером долговечной любви.
великобритания супруги брак любовь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду