Прожившие вместе 70 лет супруги из Великобритании раскрыли главный секрет крепкого брака

Пожилые супруги из Великобритании Арчи и Марта Киркланд почти 70 лет прожили в браке. Они раскрыли секрет счастливой совместной жизни в интервью британскому изданию Daily Record.
Супруги рассказали, что они познакомились в начале 1950-х годов в Лондоне, а уже в 1955 году заключили брак. С тех пор они жили вместе, практически не разлучаясь. Сейчас 93-летний Арчи и 91-летняя Марта проживают в доме престарелых и готовятся в 68-й раз встретить День святого Валентина.
По словам пожилых британцев, главный секрет счастливого и крепкого брака — это каждый день быть друг с другом. Сотрудники дома престарелых, в котором они проживают, подчеркивают, что история супругов стала для них примером долговечной любви.