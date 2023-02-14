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ФСБ зафиксировала рост террористической активности украинских спецслужб на фоне СВО

Армия
ФСБ зафиксировала рост террористической активности украинских спецслужб на фоне СВО

Федеральная служба безопасности фиксирует рост числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб на фоне проведения спецоперации ВС РФ, заявил глава ведомства Александр Бортников.

Как сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета, в ходе состоявшегося в Москве заседания Бортников отметил, что такого рода операции проводятся «при поддержке коллективного Запада».

При этом целями становятся объекты органов власти, транспортной, топливно-энергетической и военной инфраструктуры в России.
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