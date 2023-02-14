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Петербургскому юристу в мессенджере прислали порно с женщиной и бегающими вокруг нее детьми

Происшествия
Петербургскому юристу в мессенджере прислали порно с женщиной и бегающими вокруг нее детьми

Петербургский юрист обратилась в полицию после получения сообщения порнографического содержания с участием несовершеннолетних в одном из мессенджеров.

Петербурженка попросила стражей порядка привлечь к ответственности неизвестную, которая на видео совершала действия сексуального характера в то время, когда рядом бегали дети. Ролик ей прислал неизвестный в Telegram, пишет 78.ru.

СК и прокуратура города проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материал предназначен для лиц старше 16 лет.
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