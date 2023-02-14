Режиссер Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро у продюсера Владимира Досталя и его жены

Обращалась с просьбой одолжить ей денег и супруга продюсера. Она успела занять у Михалкова около 8,6 млн рублей. По итогам прошедших судебных заседаний был вынесен вердикт, согласно которому супругов обязали вернуть Михалкову занятые у него деньги, передает Telegram-канал Mash.