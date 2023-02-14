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Шеф-кондитер Тарасова назвала идеальный десерт ко Дню святого Валентина

Общество
Шеф-кондитер Тарасова назвала идеальный десерт ко Дню святого Валентина

Идеальный десерт для романтического ужина на День святого Валентина назвала шеф-кондитер Нина Тарасова.

По ее мнению, лучше всего приготовить к празднику меренги с ягодами. Для этого потребуются всего лишь яичные белки и сахар, либо же сахарная пудра.

Подавать меренги специалист посоветовала с ягодным компотом. Его тоже можно приготовить в домашних условиях, использовав любые ягоды, сахар, воду и сок лимона, пишет «Газета.Ru».

О простых блюдах ко Дню всех влюбленных ранее рассказал повар Тарас Егоров. Он отметил, что можно приготовить брускетту или же волованы с начинкой из поджаренных шампиньонов.
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