Освобожденные военнопленные прибыли в Луганск

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о прибытии на территорию республики 10 освобожденных военнопленных и еще 2 прибудут позднее после прохождения лечения в других регионах России.
Сердюкова заявила, что прибывшие военным проведут обследование и затем они пройдут курс необходимой медицинской реабилитации. Омбудсмен выразила слова искренней благодарности всем, кто участвовал и содействовал процессу возвращения военнопленных.
Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных. В ходе переговоров участие принимали также и представители Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогали вернуть военных, относящихся к «чувствительной категории».