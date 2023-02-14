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Освобожденные военнопленные прибыли в Луганск

Армия
Освобожденные военнопленные прибыли в Луганск

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о прибытии на территорию республики 10 освобожденных военнопленных и еще 2 прибудут позднее после прохождения лечения в других регионах России.

Сердюкова заявила, что прибывшие военным проведут обследование и затем они пройдут курс необходимой медицинской реабилитации. Омбудсмен выразила слова искренней благодарности всем, кто участвовал и содействовал процессу возвращения военнопленных.

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных. В ходе переговоров участие принимали также и представители Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогали вернуть военных, относящихся к «чувствительной категории».
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