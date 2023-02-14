В Евросоюзе прокомментировали решение России по сокращению нефтедобычи

Она отметила, что из-за нехватки ряда технологий у России возникли трудности с добычей ресурса. Также сократилось число импортеров. На все это повлияли международные санкции, поэтому в РФ приняли решение сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей нефти в сутки.