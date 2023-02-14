Трамп-младший отреагировал на шумиху вокруг НЛО в США мемом с розовым слоном

На фоне ажиотажа вокруг НЛО Трамп-младший опубликовал в мессенджере и соцсетях мем с розовым надувным слоном с подписью: «США подорвали "Северные потоки"». На картинке также изображена женщина, внимание которой приковано к полке с продуктами, подписанной как «НЛО».