Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Трамп-младший отреагировал на шумиху вокруг НЛО в США мемом с розовым слоном

Общество
Трамп-младший отреагировал на шумиху вокруг НЛО в США мемом с розовым слоном

Заявления властей Соединенных Штатов о неопознанных летающих объектах призваны отвлечь внимание мирового сообщества от расследования взрывов «Северных потоков», заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

На фоне ажиотажа вокруг НЛО Трамп-младший опубликовал в мессенджере и соцсетях мем с розовым надувным слоном с подписью: «США подорвали "Северные потоки"». На картинке также изображена женщина, внимание которой приковано к полке с продуктами, подписанной как «НЛО».

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России», — подчеркнул Трамп-младший.

Напомним, в понедельник президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО после инцидентов на севере страны и в Канаде, где ликвидировали «высотные объекты».
дональд трамп-младший США северные потоки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду