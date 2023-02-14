Трамп-младший отреагировал на шумиху вокруг НЛО в США мемом с розовым слоном

Заявления властей Соединенных Штатов о неопознанных летающих объектах призваны отвлечь внимание мирового сообщества от расследования взрывов «Северных потоков», заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.
На фоне ажиотажа вокруг НЛО Трамп-младший опубликовал в мессенджере и соцсетях мем с розовым надувным слоном с подписью: «США подорвали "Северные потоки"». На картинке также изображена женщина, внимание которой приковано к полке с продуктами, подписанной как «НЛО».
«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России», — подчеркнул Трамп-младший.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО после инцидентов на севере страны и в Канаде, где ликвидировали «высотные объекты».