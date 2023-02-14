Российские волонтеры доставили на Херсонщину 11 тысяч канцелярских наборов для школьников

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре Херсонской области, накануне участники гуманитарной миссии передали тысячи канцелярских наборов для школьников нового региона России.
Этот гуманитарный груз собрали общественные организации Воронежской области. В каждом таком наборе — новенькие тетради, ручки, карандаши, кисточки, маркеры, линейки и дневник.
«Очень важно, что все доставленные нами дневники для школьников имеют на обратной стороне текст Гимна России. Пусть юные жители Херсонщины его выучат! Собрать такую большую партию удалось благодаря помощи губернатора Воронежской области Александра Гусева и правительства региона. Мы выражаем огромную благодарность за то, что воронежцы, чем могут, помогают Херсонской области. Эти наборы в течение двух-трех дней будут отправлены в районы области. Канцтоваров там везде очень не хватает, — отметил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
По данным пресс-службы Гуманитарного центра, канцелярские наборы индивидуально передадут школьникам через работников местных отделов образования, которые регулярно посещают образовательные учреждения. Общая стоимость груза, поступившего из Воронежской области — более 7 миллионов рублей.
«Мы очень нуждаемся в этих наборах, причем в последнее время наиболее острой проблемой были дневники. Их у нас в регионе вообще купить невозможно! А в школах они нужны, без них никак. В последние месяцы дети были вынуждены разлиновывать обычные тетради, чтобы хоть как-то заменить дневники. Но это было все равно не то. Поэтому дневники в наборах – это просто подарок! Мы будем распределять их по муниципальным округам, по тем районам, где школы открыты и работают, — рассказал начальник административно-хозяйственного отдела Минобразования Херсонской области Константин Неделков.
Поступившие 11 тысяч канцелярских наборов — результат договоренности между руководством Гуманитарного центра и воронежским губернатором Александром Гусевым. Воронежцы систематически оказывают поддержку новому региону. Так, работники гуманитарной миссии уже не раз передавали продукты, одежду, медикаменты и детские принадлежности в деревни Херсонской области.
Важно и то, что в формировании гуманитарных грузов участвуют не только местные власти, но также местные предприятия и организации, общественники, жители Воронежа и области, а также региональные отделения партии «Единая Россия». Тысячи новеньких канцелярских наборов начнут раздавать детям в школах Херсонской области уже на этой неделе.
Напомним, Гуманитарный центр Херсонской области начал работать в регионе в начале марта 2022-го. За прошедшее время волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках гуманитарной миссии ее участники ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также была организована работа Гуманитарного центра в Геническе, где проводится регулярный прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры также сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и социально незащищенных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.