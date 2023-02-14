Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры также сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и социально незащищенных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.