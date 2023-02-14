Музыканта Андрея Макаревича заподозрили в пиаре на ситуации с Лией Ахеджаковой

Снятие с репертуара театра «Современник» спектаклей с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой стало одной из наиболее обсуждаемых тем в культурной жизни страны. Поспекулировать на ней решили и некоторые сбежавшие за рубеж знаменитости. В их числе оказался и критиковавший родину лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ).