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Музыканта Андрея Макаревича заподозрили в пиаре на ситуации с Лией Ахеджаковой

Шоу-бизнес
Музыканта Андрея Макаревича заподозрили в пиаре на ситуации с Лией Ахеджаковой

Снятие с репертуара театра «Современник» спектаклей с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой стало одной из наиболее обсуждаемых тем в культурной жизни страны. Поспекулировать на ней решили и некоторые сбежавшие за рубеж знаменитости. В их числе оказался и критиковавший родину лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ).

Артист репостнул в личном Telegram-канале сообщение, в котором содержится призыв «заступиться за Лию Ахеджакову» на сайте американской онлайн-платформы для размещения петиций Change.org.

Как стало известно ФАН, на деле этот ресурс какой-либо юридической силы не имеет. Таким образом, единственной целью, которую мог преследовать «сочувствующий» Ахеджаковой музыкант — это пиар своего собственного, уже порядком подзабытого в России, имени.

Ранее Ахеджакову заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины. Артистка даже заявляла, что готовится к суду.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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