Музыканта Андрея Макаревича заподозрили в пиаре на ситуации с Лией Ахеджаковой

Снятие с репертуара театра «Современник» спектаклей с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой стало одной из наиболее обсуждаемых тем в культурной жизни страны. Поспекулировать на ней решили и некоторые сбежавшие за рубеж знаменитости. В их числе оказался и критиковавший родину лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ).
Артист репостнул в личном Telegram-канале сообщение, в котором содержится призыв «заступиться за Лию Ахеджакову» на сайте американской онлайн-платформы для размещения петиций Change.org.
Как стало известно ФАН, на деле этот ресурс какой-либо юридической силы не имеет. Таким образом, единственной целью, которую мог преследовать «сочувствующий» Ахеджаковой музыкант — это пиар своего собственного, уже порядком подзабытого в России, имени.
Ранее Ахеджакову заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины. Артистка даже заявляла, что готовится к суду.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами