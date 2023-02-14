Bloomberg: США сбивают воздушные шары ракетами почти за 450 тысяч долларов

ВВС США сбивали неопознанные летательные объекты ракетами AIM-9X Sidewinder. Стоимость одного такого боеприпаса составляет 439 тысяч долларов, пишет Bloomberg.
Отмечается, что ракеты, которыми американские военные сбивают воздушные шары, производит компания General Electric. Они стоят на вооружении целого ряда боевых самолетов, в том числе F-16 и F-22.
По словам экспертов, ВВС США используют Sidewinder, поскольку они минимизируют риск для пилота, позволяя ему оставаться на большом расстоянии от цели. Кроме того, такие ракеты не полностью уничтожают объект, благодаря чему появляется возможность изучить его.
Ранее сообщалось, что США искусственно нагнетают истерию вокруг версии внеземного происхождения сбитых над страной неопознанных объектов, передает телеканал «360».