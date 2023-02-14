В Осло обеспокоены развитием российской военной промышленности

В качестве одной из наиболее серьезных угроз для скандинавской страны в докладе рассматривается Россия. Беспокойство норвежцев вызвал рост военных бюджетов Российской Федерации, а также развитие систем ядерных вооружений. В качестве других видов вооружений, вызывающих беспокойство аналитиков, были названы подводные и противоспутниковые комплексы, а также возможности России в сфере киберпространства.