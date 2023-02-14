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В Осло обеспокоены развитием российской военной промышленности

Политика
В Осло обеспокоены развитием российской военной промышленности

Об этом рассказали норвежские спецслужбы. В опубликованном специалистами докладе «Фокус 2023» поведали о проблемах в области национальной безопасности Норвегии.

В качестве одной из наиболее серьезных угроз для скандинавской страны в докладе рассматривается Россия. Беспокойство норвежцев вызвал рост военных бюджетов Российской Федерации, а также развитие систем ядерных вооружений. В качестве других видов вооружений, вызывающих беспокойство аналитиков, были названы подводные и противоспутниковые комплексы, а также возможности России в сфере киберпространства.

Авторы доклада отметили, что милитаризация Россия связана прежде всего с реакцией Запада на СВО. В документе выражаются опасения, что в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса не исключается вероятность прямого столкновения запада и России.

Ранее министр обороны Норвегии назвал Россию главной угрозой для Европы.
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