В Тюмени суд назначил обязательные работы застрелившему сына на охоте мужчине

Суд в Тюмени вынес вердикт по делу местного жителя, который по неосторожности застрелил своего сына на охоте. Его приговорили к году исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты десяти процентов в пользу государства, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе региональных судов.
Мужчину признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, 23 ноября прошлого года фигурант вместе с 10-летним сыном отправились на охоту. В какой-то момент мужчина отошел от мальчика и услышал шорох в камышах, после чего дважды выстрелил в ту сторону. Оказалось, что в зарослях в этот момент находился его сын, который от полученных ранений скончался на месте.
Отец принес потерпевшего домой, но спасти мальчика не удалось. Свою вину он полностью признал. У мужчины остались на иждивении еще двое несовершеннолетних.
Ранее в Тыве депутат застрелил человека во время охоты, писала газета A42.RU.