В Тюмени суд назначил обязательные работы застрелившему сына на охоте мужчине

По данным следствия, 23 ноября прошлого года фигурант вместе с 10-летним сыном отправились на охоту. В какой-то момент мужчина отошел от мальчика и услышал шорох в камышах, после чего дважды выстрелил в ту сторону. Оказалось, что в зарослях в этот момент находился его сын, который от полученных ранений скончался на месте.