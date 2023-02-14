Жители Огайо опасаются экологической катастрофы после крушения поезда с химикатами

Отвечая на вопрос, какие именно вещества могли попасть в воду и почву, представители Norfolk Southern назвали бутилакрилат, винилхлорид и небольшое количество неопасного смазочного масла. По информации федерального ведомства, монобутиловый эфир этиленгликоля, этилгексилакрилат и изобутилен также находились в вагонах, которые сошли с рельсов во время происшествия. Сообщается, что эти элементы могут способствовать развитию раковых опухолей и привести к поражению дыхательной системы и кожных покровов.