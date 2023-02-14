Жители Огайо опасаются экологической катастрофы после крушения поезда с химикатами

Ист-Пэлестин, 14 февраля. Жители деревни Ист-Пэлестин в штате Огайо опасаются загрязнения почвы и воды после крушения поезда с химикатами, которое произошло 3 февраля. По данным СМИ, с рельсов сошло около десяти выгонов, перевозивших опасные материалы. Химические вещества, вытекшие в результате крушения, попали в реку Огайо, которая является источником воды для более чем пяти миллионов человек.
Состав фирмы Norfolk Southern, перевозивший промышленные химикаты, перевернулся рядом с деревней более недели назад. В результате происшествия в почву и воду попало большое количество химикатов. Правительство штата эвакуировало население Ист-Пэлестин в отели ближайших городов. Департамент природных ресурсов штата Огайо заявил, что в результате разлива химических веществ погибло около 3500 мелких рыб.
После контролируемого уничтожения собранных ядовитых материалов Агентство по охране окружающей среды предупредило местных жителей о возможных стойких запахах. Выделяемые от сжигания химических элементов облака вызвали беспокойство у жителей близлежащих населенных пунктов.
В среду, 8 февраля, правительство штата заявило, что жители могут вернуться домой после того, как пробы качества воздуха «покажут безопасные значения». Но уже через несколько дней Агентство по охране окружающей среды сообщило, что химикаты, перевозимые в поезде, «продолжают попадать в воздух, поверхностные почвы и поверхностные воды».
Отвечая на вопрос, какие именно вещества могли попасть в воду и почву, представители Norfolk Southern назвали бутилакрилат, винилхлорид и небольшое количество неопасного смазочного масла. По информации федерального ведомства, монобутиловый эфир этиленгликоля, этилгексилакрилат и изобутилен также находились в вагонах, которые сошли с рельсов во время происшествия. Сообщается, что эти элементы могут способствовать развитию раковых опухолей и привести к поражению дыхательной системы и кожных покровов.
Министерство сельского хозяйства штата Огайо заявило, что сельскохозяйственным животным в деревне ничего не угрожает. Однако, по информации социальных сетей, в близлежащих водоемах вымерли рыбы и лягушки. Местные жители сообщали о смерти цыплят, собак и лис в районе деревни и соседних населенных пунктов. Также в городе сохраняется едкий химический запах.
Власти Ист-Пэлестин уже заявили, что проверят колодцы на предмет загрязнения. Некоторые жители уже подали коллективный иск против Norfolk Southern.