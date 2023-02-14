Жители аварийного дома в Йошкар-Оле переедут в новые квартиры

Администрация Йошкар-Олы объявила о начале сноса одного из ветхих жилых строений на улице Зарубина.
Как напомнили городские власти, территория, ограниченная проспектом Гагарина улицами Первомайской, Успенской и Панфилова еще в 2020 году была определена под новое жилищное строительство. Из шести аварийных домов расселены уже четыре, сообщает «МедиаПоток».
Теперь предстоит снести еще один ветхий объект. Его жители должны получить новые современные квартиры. Территория после сноса всех аварийных строений, будет застроена новым жильем. Предусмотрено ее благоустройство, включая озеленение.