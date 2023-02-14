Жители аварийного дома в Йошкар-Оле переедут в новые квартиры

Как напомнили городские власти, территория, ограниченная проспектом Гагарина улицами Первомайской, Успенской и Панфилова еще в 2020 году была определена под новое жилищное строительство. Из шести аварийных домов расселены уже четыре, сообщает «МедиаПоток».