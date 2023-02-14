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Пьяный житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Происшествия
Пьяный житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нетрезвого жителя Ялты. Мужчине вменили дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте СК.

По данным стражей порядка, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал соответствующие лозунги на остановке общественного транспорта. В ходе допроса житель Ялты сознался в содеянном и объяснил свои хулиганские действия чрезмерным количеством спиртного.

Установлено, что мужчина дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные публичные высказывания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.
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