Пьяный житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нетрезвого жителя Ялты. Мужчине вменили дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте СК.
По данным стражей порядка, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал соответствующие лозунги на остановке общественного транспорта. В ходе допроса житель Ялты сознался в содеянном и объяснил свои хулиганские действия чрезмерным количеством спиртного.
Установлено, что мужчина дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные публичные высказывания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.