Пьяный житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

По данным стражей порядка, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал соответствующие лозунги на остановке общественного транспорта. В ходе допроса житель Ялты сознался в содеянном и объяснил свои хулиганские действия чрезмерным количеством спиртного.