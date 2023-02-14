Российские спасатели покидают Турцию и Сирию

МЧС России в связи с завершением поисково-спасательных операций после землетрясений выводит группировку из Турции и Сирии.
Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что по завершении поисковых и спасательных работ в Турции и Сирии российские спасатели приняли решение о выводе своей группировки из зоны бедствия.
В «РИА Новости» приводят слова Куренкова: «Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение [о выводе] группировки МЧС России», – сообщил Куренков.
В результате землетрясений, начавшихся 6 февраля 2023 года, эпицентром которых стали Турция и Сирия, погибло более 40 тысяч человек и еще более 93 тысяч ранены. Многие государства мира направили в регион свои поисково-спасательные бригады, в числе которых была и группа спасателей из России.