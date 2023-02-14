Российские спасатели покидают Турцию и Сирию

В результате землетрясений, начавшихся 6 февраля 2023 года, эпицентром которых стали Турция и Сирия, погибло более 40 тысяч человек и еще более 93 тысяч ранены. Многие государства мира направили в регион свои поисково-спасательные бригады, в числе которых была и группа спасателей из России.