Сокращение потребительской активности россиян перед 14 февраля ожидается в 2023 году

Из-за продолжающегося с весны 2022 года тренда на усиление потребительской экономии объем покупок к 14 февраля упадет, уверен CEO Коkос Group Александр Шокуров. По его прогнозу, средний чек на покупку бытовой техники и электроники рухнет на 10-15% год к году, а товаров для дома — на 5-10%.