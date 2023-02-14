Сокращение потребительской активности россиян перед 14 февраля ожидается в 2023 году

Аналитики ожидают сокращение потребительской активности россиян в День всех влюбленных. По мнению рестораторов, количество посетителей их заведений окажется в лучшем случае на прошлогоднем уровне, пишет «Коммерсантъ».
Из-за продолжающегося с весны 2022 года тренда на усиление потребительской экономии объем покупок к 14 февраля упадет, уверен CEO Коkос Group Александр Шокуров. По его прогнозу, средний чек на покупку бытовой техники и электроники рухнет на 10-15% год к году, а товаров для дома — на 5-10%.
При этом средний чек на ювелирные украшение, наоборот, может вырасти на 5-10%. Крое того, крупные продуктовые ретейлеры в преддверии 14 февраля зафиксировали увеличение спроса на сладкое, вино и ряд других продовольственных товаров.