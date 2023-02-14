Фильм якутских режиссеров номинировали на «Оскар»

Арбугаевы представили на кинофестивале свою картину «Выход». Это документальный фильм российских режиссеров из Якутии, вышедший на экраны в 2022 году. Его сюжет повествует о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.