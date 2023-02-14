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Фильм якутских режиссеров номинировали на «Оскар»

Общество
Фильм якутских режиссеров номинировали на «Оскар»

Картина «Выход» вошла в номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм».

Как сообщает РИА Новости, якутские режиссеры приняли участие в традиционном ланче номинантов на «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Максим Арбугаев — один из якутских режиссеров — рассказал, что он вместе со своей сестрой — Еленой Арбугаевой — принял участие в традиционном ланче номинантов на «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Арбугаевы представили на кинофестивале свою картину «Выход». Это документальный фильм российских режиссеров из Якутии, вышедший на экраны в 2022 году. Его сюжет повествует о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.
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