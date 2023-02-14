Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало в Троицке

В городе Троицк Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Его цель - повышение эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Мероприятие продлится с 13 до 17 февраля 2023 года. В его рамках граждане, имеющие дома незарегистрированное и незаконно хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства могут обратиться в дежурную часть отдела МВД «Троицкий» с целью добровольной сдачи указанных предметов, передает сетевое издание «Вечерний Троицк».
Правоохранители напоминают, что гражданин, добровольно сдавший огнестрельное оружие, его составные части, боеприпасы, взрывчатые вещества в соответствие с Уголовным кодексом Российской Федерации освобождается от уголовной ответственности.