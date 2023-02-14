The New York Post: в сбитом американскими военными аэростате из КНР обнаружили датчики

Американские военные специалисты смогли извлечь датчики и другую электронику из сбитого ранее над океаном китайского аэростата, сообщает издание The New York Post.
На этом фоне журналисты сделали предположение, что аппарат мог использоваться для сбора разведывательных данных.
«Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты», — сказано в статье.
Ранее появилась информация о том, что Военно-воздушные силы США используются для перехвата аэростатов ракеты, стоимостью в 439 тысяч долларов каждая.