Киевские власти хотят воспользоваться страхами Кишинева о потере Приднестровья, чтобы втравить Молдову в боевые действия на Украине. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.
Руководство бывшей УССР стремится любыми путями втянуть Молдавию в свой конфликт с Россией. Такое заявление сделал экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
Как считает Селиванов, киевский режим и его иностранные кураторы понимают, что мобилизационный ресурс Украины не бесконечен. Они очень хотят вовлечь еще какую-нибудь страну для непосредственного участия в боевых действиях, и Молдова для этого самый подходящий кандидат.
«Она имеет внутренний территориальный конфликт в виде Приднестровской Молдавской Республики. И для Кишинева всегда остается соблазн его окончательно решить.
В то же время очевидно, что освобождение и присоединение Одессы — один из следующих шагов СВО, который, кроме отсечения Украины от Черного моря, приведет и к созданию сухопутного коридора с Приднестровьем», — пояснил собеседник ФАН.
По словам подполковника, этого многие в Молдове тоже опасаются. Ведь и приднестровцы могут пожелать вернуться в состав России.
«Данными страхами кишиневского руководства и хотят воспользоваться киевские власти, чтобы втравить Молдову в конфликт. И хорошо, что это осознают здравомыслящие люди в самой республике», — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что польские наемники на Украине находятся в стране по приказу Варшавы. По словам эксперта, Польша еще с 2014 года является участником военных действий на Украине.