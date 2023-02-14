Мобилизационный ресурс не бесконечен: Селиванов объяснил мотив Украины втянуть Молдову в конфликт

Как считает Селиванов, киевский режим и его иностранные кураторы понимают, что мобилизационный ресурс Украины не бесконечен. Они очень хотят вовлечь еще какую-нибудь страну для непосредственного участия в боевых действиях, и Молдова для этого самый подходящий кандидат.