Австралия отказывается от камер видеонаблюдения китайского производства

Большая часть камер, подлежащих замене, были произведены компаниями Hikvision и Dahua. Ранее власти США обвинили руководство этих компаний в том, что компании помогали разрабатывать китайскому правительству систему слежки за гражданами. После этого американцы запретили действовать компаниям на своей территории и заявили, что продукция компаний угрожает безопасности страны. Вслед за США схожие меры приняла Великобритания. Китайские компании отвергают все обвинения.