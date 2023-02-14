Австралия отказывается от камер видеонаблюдения китайского производства

С таким заявлением выступил министр обороны страны Ричард Марлес в эфире одного из местных телеканалов. По словам чиновника австралийские власти решил пойти на такой шаг, чтобы обезопасить себя от угрозы слежки со стороны Китая.
До апреля текущего года планируется замена почти тысячи камер видеонаблюдения по всей стране.
Большая часть камер, подлежащих замене, были произведены компаниями Hikvision и Dahua. Ранее власти США обвинили руководство этих компаний в том, что компании помогали разрабатывать китайскому правительству систему слежки за гражданами. После этого американцы запретили действовать компаниям на своей территории и заявили, что продукция компаний угрожает безопасности страны. Вслед за США схожие меры приняла Великобритания. Китайские компании отвергают все обвинения.
Ранее СМИ сообщали о другом шпионском инциденте, в котором обвинили Китай.