Верховная рада намерена заменить 8 Марта, Первомай и День Победы украинскими праздниками

Верховная рада Украины зарегистрировала новый законопроект, который предполагает замену государственных праздников. Авторы инициативы предлагают отменить празднование Международного женского дня, Первомая и Дня Победы.
Изменения предлагается внести в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Согласно тексту законопроекта, парламентарии намерены заменить Международный женский день собственной альтернативой — Днем украинской женщины или Днем украинки. Дату предлагают приурочить ко дню рождения поэтессы Леси Украинки.
Парламентарии также планируют предоставить гражданам выходной 9 марта — в день рождения Тараса Шевченко. Первомай и День Победы предлагается полностью исключить из списка государственных праздников. В качестве альтернативы этим праздникам указывается День памяти и примирения, однако он не будет выходным.