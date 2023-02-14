Верховная рада намерена заменить 8 Марта, Первомай и День Победы украинскими праздниками

Парламентарии также планируют предоставить гражданам выходной 9 марта — в день рождения Тараса Шевченко. Первомай и День Победы предлагается полностью исключить из списка государственных праздников. В качестве альтернативы этим праздникам указывается День памяти и примирения, однако он не будет выходным.