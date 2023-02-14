Дворники Петербурга получают значительно меньше обещанных губернатором 49 тысяч рублей

Обещанная Смольным зарплата дворников должна составлять как минимум 49 тысяч рублей. Фактически же она значительно ниже, что не может способствовать качественной уборке улиц Северной столицы.
Свежие статистические данные, полученные сетевым изданием «НеваToday» от аналитиков сервиса HeadHunter, говорят о том, что зарплаты тружеников метлы и совка укладываются в диапазон от 30 до 40 тысяч рублей в вакансиях от государственных структур. Коммерческие организации могут предлагать дворникам зарплату в размере от 32 до 47,7 тысяч рублей.
В сравнении с 2022 годом рост зарплат дворников все-таки наблюдается, но крайне медленно и незначительно. Средняя зарплата дворника сейчас составляет 39 тысяч рублей, что на 3% или 1,2 тысячи рублей выше, чем в декабре предыдущего года. При этом средняя зарплата петербуржца в настоящее время достигает 63,4 тысячи рублей. То есть зарплата дворника в Санкт-Петербурге сейчас в 1,5 — 2 раза ниже, чем в среднем по рынку труда.
Не удивительно, что с такой кадровой политикой в горожане регулярно жалуются на некачественную уборку улиц. Ранее ФАН писал о том с какими проблемами сталкиваются жители Санкт-Петербурга после сильных снегопадов.