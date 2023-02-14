Дворники Петербурга получают значительно меньше обещанных губернатором 49 тысяч рублей

В сравнении с 2022 годом рост зарплат дворников все-таки наблюдается, но крайне медленно и незначительно. Средняя зарплата дворника сейчас составляет 39 тысяч рублей, что на 3% или 1,2 тысячи рублей выше, чем в декабре предыдущего года. При этом средняя зарплата петербуржца в настоящее время достигает 63,4 тысячи рублей. То есть зарплата дворника в Санкт-Петербурге сейчас в 1,5 — 2 раза ниже, чем в среднем по рынку труда.



Не удивительно, что с такой кадровой политикой в горожане регулярно жалуются на некачественную уборку улиц. Ранее ФАН писал о том с какими проблемами сталкиваются жители Санкт-Петербурга после сильных снегопадов.